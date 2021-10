Hindrek Riikoja: kiigeplats ja kergliiklustee võivad olla, aga töökoht ja viisakas palk peavad olema

| JUHTKIRI |



Kirjutame tänases Maalehes konkreetselt ja numbritega sellest, kui palju on Eesti eri piirkondades paari aastakümnega inimesi vähemaks jäänud. See, et peale suuremate linnade on valdav osa omavalitsusi arvestatava osa oma elanikkonnast kaotanud, ei ole iseenesest uudis. Konkreetsed arvud toovad olukorra tõsiduse aga eriti eredalt esile.