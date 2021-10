Aasta põllumehed rohepöördest: kui pole tootmist, pole ka süüa. Midagi helget siin ei paista, aga optimismi ka ei ole

ANDRES HÄRM, aasta põllumees 2004: Eesti ei ole nii rikas riik, et kogu meie inimestele vajalik toit sisse osta. See on ka julgeoleku küsimus: kas tahame oma riiki pidada või ei.

MARGUS MULD, aasta põllumees 2017: Kogu Euroopa Liidu ambitsioonikas kliimapakett tuleb kinni maksta meil kõigil, sest vastasel juhul pole seda plaani võimalik ellu viia – kas need on siis eri toetuste rahad või toidu kallinemine poeletil.

INREK KLAMMER, aasta põllumees 2019: Aga kohati tundub, et praegu käib otsekui riiklik kiusamine. Ametnikud, looduskaitsjad, rohelised – me peame oma tegevustes nende kõigiga arvestama. Selline kius peab lõppema!