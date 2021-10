Kas pakendile kanaliha asemel tibuliha kirjutamise nõue tuleneb vigaselt tõlgitud EL-i määrusest?

Põllumajandus- ja toiduameti (PTA) peadirektori asetäitja Katrin Reili selgitas, et linnuliha müügil tuleb selgelt märgistusel eristada, kas tegemist on kana või broileriga. "Näiteks linnurümbad määratletakse kodukana puhul tibudeks ja broileriteks, kui tegemist on painduva (mitteluustunud) rinnakiiluga linnuga, ja kukeks, kanaks, hautamiseks või keetmiseks mõeldud kodulinnuks, kui tegemist on jäiga (luustunud) rinnakukiiluga linnuga," selgitas Reili.

Maalehega võttis ühendust üks lugeja, kes tutvus ka kõnealuse määrusega ja tõdes, et tegemist on juba päris vana määrusega, aastast 2008. Ta tõi välja mõned tähelepanekud.

Antud määruse lisas I oleva tabeli esimeses reas on inglisekeelse chicken, broiler eestikeelseks tõlkeks "tibud, broiler".