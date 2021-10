Mäletate BrainStormi? Prāta Vētra on vahepeal teinud Venemaal kõvemat karjääri kui läänes. Üllatavat on veelgi

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Kolm aastat tagasi tuli Prāta Vētra (BrainStorm) Läti tuuri viimasele kontserdile pea sama palju inimesi, kui oli kogunenud Läti üldlaulupeo lõppkontserdile – mõlemad toimusid Mežaparksis ja olid välja müüdud. Iseloomulik on seegi, et Eesti muusikud pole pärast Eesti iseseisvuse taastamist kogenud võrreldavat edu Venemaal, kus Prāta Vētra tuuritab iga-aastaselt.

Prāta Vētra humoorikas alter ego, Ronald Reagani maskide taha varjuv ansambel Reigani, koosneb legendi järgi mitte Kaupersist ja tema semudest, vaid hoopis läti tudengitest Tartus. Reigani on pakkunud väljundit bändimeeste kammitsemata poolele ning laulnud lätlaste kõnepruuki väljendid nagu “tere tere traktors” ja “kurva kurva Eesti pois”.

***

Renārs, Lätis kuulutati koroona tõttu olukord taas päris halvaks. Kas olete valmis kolm kuud kodus istuma?

Pole lihtsalt teist varianti, tuleb kohaneda. Arvan, et kõige raskem on hoida ärgast meelt. Muidugi muusikud ja näitlejad on tihedalt inimestega seotud ja nende tegevus praktiliselt peatatakse. On raske, kui ei saa teha asju, mis sulle meeldivad. Näiteks anda kontserte. Nii püüangi end vormis hoida – füüsiliselt ja vaimselt. Mul on kaks abimeest. India targa Sadhguru meditatsiooni teen igal hommikul 20 minutit. Seejärel pisut soojendan end ja teen viit tiibetlast. Üks aitab hoida psühholoogilist vormi ja teine füüsilist.