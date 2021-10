Laupäeval, 30. oktoobril kell 22.20 on ETV ekraanil Prantsuse mängufilm “Parimad aastad me elus”. See on lugu eakast paarist, kes kohtub üle paljude aastate ja meenutab oma möödunud armastust ning minevikku. Nostalgiarännaku peaosades mängivad Jean-Louis Trintignant ja Anouk Aimée. Nemad mängisid koos ka Claude Lelouchi triloogia eelmistes filmides “Mees ja naine” (1966) ning “Mees ja naine 20 aastat hiljem” (1986). 2019. aasta versioonis näidatakse minevikumälestustena kaadreid vanematest filmidest ja ka uues versioonis kõlab Francis Lai aegumatu muusika.