Teisena astus jaoskonda Inge Jõgi, kes Tõstamaa elanik aastast 1977. „Valisin inimese, keda ammugi tean ning kellele kohalikud olud korda lähevad,“ selgitas ta. Nii oli otsustamine lihtne.

Inge Jõgi rääkis, et kuigi kampaania käigus on olnud esiplaanil peamiselt Pärnu linnapead, siis teda see väga ei häiri, sest käib pea igapäevaselt Pärnus tööl ja seal toimuv on oluline.