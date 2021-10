Ema ja tütar käisid allkorrusel valimas: lõbus on köögiaknast vaadata, kuidas inimesi voorib

Maris räägib, et on muidu alati e-hääletanud, aga kui jaoskond asub kodust vaid paar trepiastet all pool, oli narr mitte kohale minna. “Valisime tegelikult juba emaga eile. Mõtlesime, et käime kiirelt ära ja tehtud, aga sel samal hetkel sõitis mitu autot maja ette ja me ei mahtunudki pisikesse raamatukogusse sisse. Käisime poes ja saime õnneks tagasi tulles löögile. Tegelikult on päris tore vaadata, kuidas nii palju inimesi siin käib.”