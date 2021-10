Koonga valimisjaoskond: kui vajate luupi, siis siin see on!

Komisjoniliikmed ütlesid, et endiselt küsitakse ka hääletuskabiini, aga seda ei peagi enam olema, piisab, kui koht on eraldatud.

Komisjonil on pakkuda ka luup neile, kel on prillid koju jäänud. „Kui kasvõi ühel inimesel on vaja, siis on ju vaja,“ sõnas Pikkmets.

Koonga jaoskonnast tulid tunni jooksul läbi pigem keskealised ning mehi-naisi pooleks. Keegi pikka mõtlemisaega ei vajanud, sirmi taga kontrolliti nimekirjast number üle ja oligi tehtud.

„Palju õnne talle,“ teatas sedeli kasti lasknud mees. Seisatas mõtlikult ning kõndis uksest välja.