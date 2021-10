Raamat, mis avastab minevikust Eesti korvpalli imelapse

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Spordiajaloolane ja ajakirjanik Tiit Lääne on avaldanud juba niisuguse virna raamatuid, et sellelt ulatuks lühemat sortigi mees palli pealt korvi suruma. Tuletan meelde, et korvirõnga kõrgus väljakust arvates on 3.05. Ometi Lääne jätkab oma kirjatööd ja leiab ajaloost taas ja taas spordisuurusi, kes on ununenud või keda on lausa püütud unustada.

Lääne kõige uuem raamat "Viskemasin nimega Veskila" kõneleb imelaps Heino Veskilast, kes kurval kombel peaaegu et lapseks jäigi. Ta lasti maha 80 aastat tagasi – sel ajal sai otsus kiire ja konkreetne. Ning edasi kaevata polnud kuhugi – käis sõda, eestlased jaotusid võimude vahetudes uutesse leeridesse, andsid mõnikord ka üksteist üles, tasudes niiviisi hoopis isiklikke arveid.