Siis käib uks ja sisse astuvad mees ja naine, kes keelduvad resoluutselt neile korduvalt ja viisakalt pakutud maski ette panemast. Naine väidab, et ta on eile päeva jooksul kaks korda testitud, meesterahvas ei väida midagi, lihtsalt ei kanna maski.

Hiljem ütlevad korra kohaselt ja tervise kaitseks maskide taha peitunud jaoskonnatöötajad, et see oli neil esmakordne juhtum, et nii käituti.

Maskide kandmine valimisjaoskonnas on riigi valimisteenistuse poolne soovitus.