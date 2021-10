Imavere jaoskond: oma isa peab ikka valima

Küsimusele, kas suures Järva vallas tuleks ka midagi muuta, vastas noormees, et võiks küll. Järva vallas on ligi kümme teeninduspunkti, aga talle on jäänud mulje, et ega sellegipoolest keegi valla töötajajatest praegu eriti ei tea, mis ühes või teises valla otsas toimub.