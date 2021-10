Kured läinud, kurjad hinnad

Kangelane on see, kes kastanite tulest välja toomiseks on valmis minema tuleriidale. Kõik siin elus läheb mööda, aga enamasti alles siis, kui oled juba valusasti pihta saanud. Liikumine põletab kaloreid, järelikult tuleks kõhtu sisse tõmmata seni, kuni seda enam ees pole! Parimaks kinnisvaraarenduseks on ehitada säherdune sein, mille seest saab raha võtta. Habemevaht oli Peeter I aegsel Venemaal niisugune valvur, kes jälgis, et kõigil oleks ikka euroopalikult habe aetud. Tänapäeval on mugav elada, sest masinad teevad sinu eest kõik ära – robotniiduk niidab muru, robottolmuimeja koristab maja, kõnnirobot teeb tervisesporti.

NITŠEVOOD

RAIMO AAS