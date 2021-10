Süvaöko mõtleja Pennti Linkola leidis, et neli klassi haridust on piisav

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Teisitimõtlemise kiituseks. Loen "Teisitimõtleja märkmete" tutvustusest kaht viimast lauset, mida on öelnud Jaan Kaplinski: „Viimasel ajal tundub mulle aina enam, et Linkolal on õigus. Vähemalt on ta inimene, kes räägib kõige olulisemast.”

Minu jaoks on oluline kokku võetud tõdemuses, et maailmalõpp on juba olnud. Kaido Kama kirjutatud eessõna sellele raamatule algab Pentti Linkola tsitaadiga: „Maailmalõpp on juba olnud. Aga me kaotame viimasegi väärikuse, kui me ei suuda kavandada eufemismidest vaba ühiskondlikku programmi, mille abil oleks võinud tagada elu jätkumise Maal.”

Nii palju, kui jõudsin kuulata – ükski kohalikku omavalitsusse kandideerija ei kõnelnud enne valimisi kestlikust kahanemisest. Ilmselt põhjus selles, et loodust armastavatele eestlastele meeldib pööraselt mõtteviis "kiiremini-kõrgemale-kaugemale".