Hindrek Riikoja: Eesti põllumees teeb tipptasemel tööd

Varasema 20 aasta jooksul on konkursisõelast läbi käinud sadu tegusaid maainimesi, kes ka kõige kehvematel aegadel on põllumajandust oma südameasjaks pidanud.

Põllumehi iseloomustab see, et kunagi ei mõelda pelgalt enda ettevõtte äriedule, vaid alati laiemalt, kuidas oma tegevusala Eestis elus hoida, et kodumaine toit meie laudadelt ei kaoks.

Paarikümne aastaga on Eesti tipp-põllumajandus, mida ka tänavused nominendid esindavad, läbi elanud suured muudatused.