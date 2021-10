Pärnus tehakse koalitsiooni ilma valimisvõitja EKREta

Pärnu abilinnapea Mart Järvik (EKRE), kes oli Jüri Ratase esimeses valitsuses maaeluminister, ütles Maalehele, et värsked uudised räägivad: Pärnu uue koalitsiooni moodustamist on alustatud EKRE seljataga.

„Kuigi oli kokkulepe, et räägime kõigepealt omavahel läbi [senise koalitsooniga]”, lisas Järvik. „Äraütlemist ei ole otse meile tulnud, aga tuli väga selge info, et tehakse koalitsiooni ilma meieta. See on meie jaoks väga kurb uudis.”

„Mis ma elutarga inimesena oskan öelda – mis ei tapa, teeb tugevamaks ja ega EKRE sellepärast alla ei anna,” sõnas Mart Järvik. „Küll me saame oma põhimõtteid Pärnus edaspidigi kaitsta.

Reetmist on juhtunud vabariigi valitsuse tasemel, nüüd on siis juhtunud ka kohaliku omavalitsuse tasemel.”