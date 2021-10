"Kui sina magad, siis see ei tähenda, et su konkurendid magavad!" Valimistulemuste selgumise järel õige võimupiruka jagamine alles algas

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!



• Pärnus ja Järva vallas võitis EKRE valimislahingu, kuid koalitsioon tehakse nendeta

• Mitmes omavalitsuses välistatakse koalitsioonist Keskerakond

• Maarahvas eelistab kohalikke valimisliite

Pühapäeva õhtul, kui valimisjaoskonnad lukku pandi, oli see stardipauk läbirääkimisteks.

“Praktika on näidanud, et kui sina magama lähed, siis ei tähenda see seda, et su konkurendid läheksid. Vaadake Pärnut, kus EKRE läks rahulikult magama,” sõnas Rakvere linnas kandideerinud Marko Pomerants.

Ta rääkis, et neil oli Isamaas arusaam, mis järjekorras teha partnerite valik, lisaks olid läbi töötatud konkurentide programmid ja otsus mitte kedagi läbirääkimistel välistada.

“Selles olukorras oli tark veel kaks tundi üleval olla ja asi ära fikseerida,” valgustas Pomerants Rakveres juba valimisööl tehtud otsust, mis tähendas linnapea kohta Triin Varekile Keskerakonnast ning volikogu esimehe ja abilinnapeade kohti Isamaale.

Mis siis juhtus Pärnus, kus EKRE “läks magama”, ja mujal Eestis?