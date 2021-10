STIHL seguõlid: kus, millist ja miks kasutada?

Alati ei ole kõige parema õli kasutuselevõtt mõistlik. Näiteks saes, mis on aastaid töötanud mineraalõli baasil valmistatud segukütusega, ei ole hea mõte võtta kasutusele täissünteetilist seguõli. Peamine põhjus on see, et täissünteetiline seguõli peseb piltlikult öeldes mootori seest puhtaks. Lahti leotatud tahma ja mustuse jäägid aga võivad mootorit kahjustada selliselt, et mootor vajab kapitaalremonti. Seega, kui oled aastaid kasutanud üht marki õli, siis kasuta seda edasi.

Sünteetilise õli baasil valmistatud seguõli STIHLi 2-MIX ja 4-MIX mootoritele. Õlile on lisatud kütust stabiliseerivaid ja suitsemist vähendavaid lisandeid, mis tähendab, et segatud kütus vananeb aeglasemalt ning on kasutajale ja keskkonnale vähem kahjulik. Sobib kasutamiseks kõikides STIHLi 2-taktilistes mootorites, kuid väga vajalik suure koormusega mootorites. Sünteetline seguõli on kõrgetel pööretel ja erinevatel temperatuuridel väga stabiilne, mis tagab määrimise ka kõige keerulisemates oludes.

• Millise töö tegemise puhul tuleks valida võimsusklassi sobivusest erinev seguõli? o Pikkade koormavate lõigete puhul, näiteks saeraamiga pikki puitu lõikamisel tuleks kasutada ainult täissünteetilist seguõli. o Metsatööde puhul, mida tehakse iga päev, oleks seadme (saed ja võsalõikurid) eluiga silmas pidades mõistlik kasutada vähemalt semi- või täissünteetilist seguõli. o Siseruumi tööde puhul peaks seguõli valiku puhul arvestama põlemisjääkide teket. Selleks on kõige parem muidugi täissünteetiline seguõli, kuid sobib kasutamiseks ka semisünteetiline HP Super, millesse on lisatud suitsemist vähendavaid lisandeid (Low Smoke). Siiski tasuks arvestada töö iseloomu ja seadme karakteristikut.

• Seadme mootori võimsusklass o Kuni 1,8 kW mootorites, mis ei tööta suurel koormusel, võid kasutada mineraal- või semisünteetilist seguõli. Täissünteetiline seguõli sobi ka, plussiks on vähem põlemisjääke ja seetõttu ka puhtam mootor. o 2,5 kW mootorites peaks kasutama vähemalt semi- või täissünteetilist seguõli. Enamasti töötavad sellises võimsusklassis mootorid juba kõrgematel koormustel ja pööretel ning siis on oluline seguõli paremad määrimisomadused. Siiski tasub arvestada ka mis tööd seadmega tehakse. o 2,5 W ja suurema võimsusega mootorites tuleks kasutada ainult täissünteetilist seguõli. Suurem võimsus tähendab suuremat koormust, kõrgemat temperatuuri ja üldiselt töötavad need mootorid ka väga kõrgetel pööretel (kuni 15 000 rpm). Täissünteeline seguõli on ainukene, millel kõrgematel koormustel ja temperatuuridel määrimisomadused säilivad.

• Esiteks peaks arvestama asjaoluga, et lisaks kütusele vananeb ka seguõli ise. Avamata seguõli anumas säilib õli kuni 3 aastat, pärast seda on õli keemiline koostis muutunud nii palju, et õli kaotab oma kasulikud omadused. Juba avatud ja kasutatud anumas säilib õli kvaliteetsena kuni 6 kuud.

• Ka tasuks mõelda millega seguõli segatakse ja kuidas hoiustatakse. Bioetanool bensiinis kogub endasse keskkonna niiskust. Kütuse kvaliteet muutub ja tekivad mootorile kahjulikud keemilised ühendid, mida ka kõige parem seguõli välistada ei suuda. E10 bensiin hoiusta kvaliteetses anumas ja kasuta ära 30 päeva jooksul, sõltumata seguõli tüübist. Samuti tasub jälgida hoiustamiskeskkonna stabiilsust (temperatuur, niiskus). Ära hoiusta päikese käes.

• Mõelda tuleks milline segukütuse kogus korraga valmis segatakse. Mida suurem on segatav hulk, seda põhjalikumalt tuleb seda teha. 5 või 10 l kanistris on segukütuse valmistamine ja segamine võrdlemisi lihtne, nüüd kujuta selle tegemist 20 l või isegi 200 l anumas. Oluline on, et õli saaks kütuse sees ühtlaselt segatud. Samuti tasub arvestada sellega, et pikemal seismisel tekib kütuse ja õli kihistumine, eriti E10 bensiiniga, kuna etanool seguõliga ei segune. Seega enne kütuse valamist seadme paaki sega anum hoolikalt uuesti läbi.

• Rohkem seguõli ei tähenda, et nüüd mootoril probleeme ei teki. Iga lisagramm õli kütusesegus vähendab kütuse oktaanarvu, piltlikult öeldes 100 ml õli 95E 5 l bensiini sees muudab oktaanarvu 91 peale. Samuti ei põle liigne õli kütuse hulgas ära ning ladestub mootorisse ja väljalaskesse. Mootorisse ladestunud õli jäägid seovad endaga tahma ja muid võõrkehi (tolm jms). Kõik liigne ja võõras mootoris on mootorile kahjulik. Lisaks sellele on mittetäielik põlemine seadme kasutajale ja keskkonnale kahjulikum.

• Eelmisele punktile sarnane probleem tekib, kui seadet kasutatakse üle- või alakoormatult. Mõlemal juhul ei tööta mootor efektiivselt ja põlemine ei toimu täielikult. Seega tasub jälgida, et mootoril oleks töö tegemisel piisavalt pööret ja jõudu.

• Ehituses esineb sageli nn külm kokkujooks, mida ei päästa ka kõige kvaliteetsem seguõli. See juhtub, kui külma mootoriga alustatakse kõrgel koormusel töö tegemist. Sellisel juhul paisub kolb kiiremini kui silinder ning kuna silindri ja kolvi vahel enam õli jaoks ruumi ei jagu, toimub kolvi kinnipaisumine silindrisse. On oluline, et enne töö alustamist lastakse mootoril saavutada optimaalne töötemperatuur.