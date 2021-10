Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Tema „Nime vaeva“ ning „Ahasveeruse une“ kohta on mõnedki öelnud, et nood võinuksidki olla need nii oodatud suured eesti romaanid... Tõde aga võib-olla see, et tegelikult keegi toda uut suurt eesti romaani sel hetkel väga ei oodanudki või polnud valmis vastu võtma (hulkadel on vaja alles avastada nii suurtki kirjanikku nagu Mats Traat; maailmakirjanduse mastaapi kirjutas Nikolai Baturin nt, aga kas temanigi on lugejad jõudnud?).