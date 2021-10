Tõnis Mölder lubab, et erametsanduse ja keskkonnainvesteeringute ühendameti loomisega säästetakse veerand miljonit

Kuuldused Erametsakeskuse võimaliku reorganiseerimise kohta liikusid metsaringkondades juba ammu, kuid avalikkust keegi sellest otseselt informeerima ei tõtanud.

Samas möönab keskkonnaminister Tõnis Mölder, et lõpuks paisus ajakirjanike huvi juba väga suureks ning nii tuligi ministeerium oktoobrikuu esimese esmaspäeva hommikul välja pressiteatega, et vastavalt riigireformi tegevuskavale aastateks 2021–2023 on plaanis sarnaseid teenuseid osutavaid asutusi võimalusel liita.

Keskkonnaminister Tõnis Mölder ütleb, et salastada midagi ei tahetud, samas ei rutatud ka avalikkust n-ö uisapäisa teavitama – keskkonnaministeerium soovis, et kui kahe ametkonna järjekordsest liitmisest laiemalt teada antakse, oleksid otsustajatel valmis ka vastused küsimustele, mida selline teade kahtlemata kaasa toob.