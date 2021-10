Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Ta on siin palju käinud ja teab sedagi, et minu korter asub teisel pool sisehoovi. Ilmselt on see tema tööpiirkond.

“Kas aitan tuppa tassida? Need on rasked,” pakub “sõber” toidukuller.

Toas toidukotte lahti pakkides avastan, et olen viie sibula asemel võtnud hoopis viis kilo sibulaid. Olen sarnast viga varemgi teinud, kuid pigem pakub see mulle nalja.

Mul tekkis harjumus poest kulleriga toidumoon koju tellida koroonaviiruse tulekuga.