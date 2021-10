„Ainult neljakesi on meil võimalik saata Keskerakond, kes on ainuvalitsenud linnas ligi veerand sajandit, sundpuhkusele. Valijad on andnud selge signaali, et vajavad muutusi, uut valitsemiskultuuri ja värskeid tuuli Kohtla-Järve võimukoridoridesse“, rõhutab Odinets.