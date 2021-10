Sünoptik: sajab igas maanurgas, reedel on oodata võimsaid tuulekeeriseid

| NÄDALA PROGNOOS | Õhutemperatuur hüpleb paari ööpäeva kaupa küll üles–alla, kuid üldine foon kulgeb üsna keskmist järgides. Lähiaeg suurt muutust ei too.

Madalrõhkkondade jõuline surve kestab nädalavahetuseni. Täna on vaid üürike hingetõmbepaus, tuul on pisut nõrgem ja vihmahooge hõredamalt ning õhusoe tõuseb 11–15°ni. Aga juba pärast lõunat jõuab uus tihe sajuala Saaremaale ja laieneb õhtul üle maa. Rootsi rannikult lähenev uus äge keeris tõstab õhtul tuule kiiresti jõuliseks. Oma tõelist energiat näitab keeris aga reedel, kergitab meil edelatuule iiliti 20, rannikul 25 m/s, välistatud pole veelgi tugevamad iilid. Kord siin, kord seal tuleb alla vihmahooge. Õhutemperatuur on ööpäevaringselt 5–9° piires.