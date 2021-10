10. jaanuarini kehtivad rangemad koroonapiirangud

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Peaminister Kaja Kallase sõnul aitavad valitsuse kokku lepitud meetmed vältida kriisiolukorra halvenemist, haiglate ülekoormust ja soodustada vaktsineerimist. “Epidemioloogiline olukord on Eestis väga kriitiline ning elude päästmiseks on praeguseks kõik Eesti haiglad olnud sunnitud plaanilist ravi piirama,” nentis Kallas.

Eile teatas Eesti suurim haigla, Tartu Ülikooli Kliinikum, et mitte ainult piirab, vaid katkestab plaanilise ravitöö, sest COVID-19 voodikohtade täituvus Lõuna-Eesti haiglates on 100% piiril. “Arstide, õdede ja kogu tugipersonali töökoormus on kõrgeim haigla ajaloos,” sedastas Tartu Arstide Liit oma pöördumises, milles pannakse südamele, et tervishoiusüsteemi kokkukukkumise vältimiseks on tarvis tõhustada piiranguid ja rohkem vaktsineerida: “Uuringud näitavad ühemõtteliselt, et vaktsineerimine on tõhus meetod viiruse ohjamiseks.”