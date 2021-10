Euroopa Liidu energeetikavolinik Kadri Simson rääkis neljapäeval Maalehe metsakonverentsil teemal "Eesti metsa roll Euroopa rohepöördes". Simsoni sõnul on Eesti selgelt metsarikas riik. "See on väärtus, mida hoida, aga see on ka väljakutse".