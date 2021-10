Akadeemik JAAK AAVIKSOO: Kui vaatame looduskeskkonnale Eestis tagasi, siis see on põlvkondade töö, mida on tehtud hästi ja vastutustundlikult. Oleme siiamaani käitunud heaperemehelikult. Öelda, et on tohutud probleemid ja keegi on süüdi, ei ole õige.

Ma ei suuda unustada EV100 videot [harvesteriga], mida sunniti Eesti rahvast vaatama ja see süüdistus, mis seal [metsasektorile] kõlas, sümboliseeris seda, et oleme tülli pööranud. Minu arvates ilmaasjata. Mina arvan, et metsa majandavad inimesed on väga suured loodusesõbrad. Samas ka suurim loodussõber mõistab, et midagi on vaja süüa ja selga panna. See on mõttetu kodusõda, probleemi tuum ei ole tegelikult majandajate ja looduskaitsjate vahel.