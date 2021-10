Siim Kuresoo: metsaomanikud kohanegu muutuvate looduskaitsenõudmistega

Siim Kuresoo: „Rohepöörde üks väga selge baasarusaamine on see, et üliintensiivne metsamajandus on kliimaeesmärkide saavutamisele kahjulik ja me peame sellest lahti ütlema. Raie peab olema oluliselt väiksem. Üks teooria ütleb, et kliimaeesmärkide piiresse mahub kuni 10 mln tm suurune raie aastas ehk vähemasti kolmandiku võrra väiksem kui praegu.”

Ando Eelmaal tekitab see arusaam küsimuse, kas keegi teine peale metsa- ja maaomanike ka võtab vastutuse kõikide nende keeldude ja käskude eest, mida metsasektorilt nõutakse.