Mart Erik: elujõuline noor mets on meie tuleviku pant

Ettevõtja Mart Erik ütleb, et on teadlastelt otse küsinud, kas Järvselja nn ürgmets, õppe- ja teadusotstarbel puutumatuna säilitatav mets seob või emiteerib süsinikku. Õiget vastust pole ta sealt saanud, kuni tänavu suvel selgus, et kuival ajal oli see mets süsiniku emiteerija.

Ta on seda meelt, et kui mitteraiumisest ehitatakse üles ärimudel ja sel moel justkui seotud süsinikku müüakse edasi saastavale tööstusele justkui selle heitme kompenseerimiseks, siis pole see tema arvates enam isegi mitte rohepesu.