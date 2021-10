Mihhail Kõlvart: tahame Tallinna juhtida koos sotsidega

Keskerakonna teate kohaselt sõnas partei Tallinna nõukogu esimees, linnapea Mihhail Kõlvart, et soov on moodustada pealinnas tugev koalitsioonivalitsus. “Ees seisavad mitmed katsumused, millest olulisim on kahtlemata koroonakriisi haldamine ja inimeste abistamine. Me ei soovi aega raisata poliitilisele kemplusele ja võimumängudele, vaid tagada kiirelt stabiilne linnajuhtimine, mida pealinlased ootavad ja väärivad,” rõhutas Kõlvart.