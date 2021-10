Oktoobri alguses oli TV3 eetris saade “Suur pettumus!”, kus inimesed rääkisid tervisekahjustustest või surmadest, mis olid põhjustatud väidetavalt koroonavaktsiinist. Pärast saadet sai ravimiamet varasemaga võrreldes rohkem teatisi, milles kirjeldati vaktsineerimise järgselt tekkinud kaebusi.

Paljud patsiendid kirjeldavad aga väga napisõnaliselt mitu kuud varem esinenud reaktsioone.

Ravimiohutuse osakonna juhataja Ott Laius sõnul inimesed üldiselt ei põhjenda, miks nad otsustasid kuid hiljem kõrvaltoimetest teada anda. „Kuid vahel on kirjutatud, et tagantjärgi saadet kuulates, artiklit lugedes tekkis veendumus, et pärast vaktsineerimist tekkinud tervisehäire on ikkagi vaktsiinist.”