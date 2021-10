Peter usaldas oma sisetunnet ja saatis lolli jutuga metsavahendajad koheselt kukele

Peteril on tänu oma aastatepikkusele metsa omamise kogemusele välja jagada veel hulgaliselt häid nippe, kuidas oma metsa raieõigust või kinnistut müüa ning ostjat valida. Näiteks on mees alati pärast helistamist internetist uurinud kust kõne tuli ja kellega oli tegemist. „Siis olen teinud enda jaoks otsuse, kas suhelda nendega hiljem üldse edasi või mitte. Muidugi on olnud ka neid, kes kohe lolli juttu ajanud ning kelle peale pole mõtet olnud isegi mitte oma aega raisata, kuid on olnud hulgaliselt ka neid, kes pole seda teinud. Siis olen nendelt pakkumisi küsinud meilile, et kõik oleks ilusti silme ees,” toob Peter välja. Ta märgib, et aastate jooksul oli neid metsafirmasid isegi kägu ajajatest rohkem, kes olid teinud ära väga korrektse kodutöö ning koostanud detailse pakkumise.

Väga oluliseks on mees pidanud suhtlemise juures sedagi, kui temalt endalt on küsitud, milline on tema nägemus hinnast. „Kahe pakkujaga oli nii, et käisime metsa vaatamas ja arutasime, et kas mina pakun hinna või teeme kokkuleppe väljatuleku pealt. Aga siis peab kogu aeg täpselt juures olema ja mõtlesin, et oksjonikeskkonnas on asi lihtsam. Ei pea pidevalt ise näpuga järge hoidma.”

Hind pole aga midagi seesugust, mida on võimalik lihtsalt õunte pealt vaadata, et kui tuju tuleb, siis soovin oma metsa müüa 100 000€ eest. Selleks peab seal olema ka materjali, mida sellises vääringus pakkuda. Peter ütleb, et selleks, et saada metsa eest õiglane hind, tuleb ise oma metsa poole vaadata. „Et üldse mingisuguseid läbirääkimisi pidada, peab mul olema endal arusaam, milline on momendil hinnatase turul ja milline on minu metsa seisukord. Pealegi võiks hinnataseme igaüks endale selgeks teha ka juhul, kui helistatakse näiteks Timberisse.”

ASi Timber metsaspetsialist Aron-Ken Veedla.