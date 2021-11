Neli asendamatut nippi külmetushaigustega võitlemiseks

Sellist diagnoosi nagu külmetushaigus tegelikult olemas ei ole. Külmetushaiguse põhjus pole külmetamine, vaid viirused, mis nakatavad nina ja kurgu limaskesta ehk ülemisi hingamisteid. Haigus tekib eriti just siis, kui organismi immuunsus langeb ja haigusetekitajatele vastuvõtlikumaks muutub.

Viiruseid, mis külmetuse sümptomeid põhjustavad, on paarisaja ümber. Esimene külmetuse sümptom on tavaliselt kihelev nina või kurk. Õige aeg külmetusega võitlemiseks ongi just siis – enne tõsisemate sümptomite väljakujunemist.