Maaeluminister Urmas Kruuse: mahetoit koolides oleks kasulik nii lastele kui ka kohalikele ettevõtjatele

Eesti on Euroopa üks suurema mahepõllu­majandusmaa osatähtsusega riike. Selle põhjal võiks eeldada, et mahetoidu osakaal meie toidulaual on ka arvestatav, kuid reaalsus on siiski teine. Seetõttu otsimegi aktiivselt lahendusi, kuidas seda kasvatada.