RAHVAPÕLLUMEES ON TEADA! Maasikad tõid tiitli Ranet Roositalule

„Hollandlased juba küsisid, et mis võiks olla uue sordi nimi. Ma plaanin pakkuda Joosepi talu auks uueks maasikasordiks ’Joosep’ ehk rahvusvaheliselt ’Joseph’,“ teatas noorperemees. Uus nimi läheb sellele sordile, mis kõige paremini põhjamaisesse kliimasse sobib. Rahvusvahelist nimekuju põhjendas ta sellega, et uusi sorte hakatakse kasvatama ka mujal Euroopas.

Plaanib tomatikasvatust suurendada

„Meil on praegu käimas põlluharimised, teatud maasikasortidele paneme talvekatteid peale, et külm maasikataimi ära ei võtaks, külvame küüslauku, siis hakkame uusi sisendeid-väetisi tellima,“ kirjeldas Joosepi talu noor peremees praegusi tegemisi. Ta lisas, et alanud on ka frigotaimede tellimine, tehakse põlluplaane ja valitakse uusi sorte, mida talus kasvatada.