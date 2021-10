Aasta puitehitise tiitli pälvis Tamme talu kompleks

“Hoone hoone järel on ehitatud puslet, mille tükkideks saun, abihoone, vanast palkmajast kohandatud varjualune, lehtla ning viimasena lisandunud uus elumaja. Vormi ja materjali poolest on kõigil uutel hoonetel midagi ühist senise piirkondliku ehitustavaga– kui abihoonetel on rookatused, siis elumajal kimmkatus. Väljast lihtsa vormiga hoone üllatab ruumiliselt põneva siseeluga ja meie sisearhitekti looduslike materjalide kasutamine interjööris moodustab ühtse terviku kompleksi väljanägemisega.”