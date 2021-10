SUUR ILMAENNUSTUS | Milliste ekstreemsustega talv meid üllatab? Ilmatark: ma ei ole veel nii pikka seapõrna näinud!

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

“Ma ei ole ükski aasta seapõrna jahimeestelt saanud nii varakult. Oli küllaltki vana metsanotsu oma, ja mis eriti huvitav, ma ei ole veel nii pikka seapõrna näinud – 50 cm pikk, võis, nagu öeldakse, endale püksirihmaks panna,” muheleb Maalehe ilmatark Arvo Saidla Raplamaalt Koikse külast.

Seapõrn on talle üks tähtsamaid abilisi talve ennustamisel. Olgu kohe ära öeldud, et pikkus pole põrna puhul üldsegi oluline. Tähtis on hoopis selle paksus ja laius: esimene näitab külmemaid või soojemaid perioode, teine aga lume hulka. Põrn jaotatakse mõttelisteks osadeks, mis vastavad talve ajaperioodidele.