Vaata, millega koos võtta vitamiine ja toidulisandeid, et neist ka midagi kasu oleks!

Kõik tundub justkui lihtne – võtad purgist preparaadi ja tervis tuleb. Kuid kas teadsite, et vitamiinide ja mineraalainete omandamist organismis mõjutab see, millega koos neid tarbida? Selgitab Südameapteegi farmatseut Tuuli Reiman.

Vitamiinid on asendamatud mikrotoitained. Need ei anna energiat, kuid on eluliselt tähtsad organismi normaalseks tööks ja tervise hoidmiseks. Sama olulised on tervise seisukohalt mineraalained, mis on luustiku, kehavedelike ja ensüümide koostisosadeks ning aitavad edastada närviimpulsse. Inimese organism vajab toimimiseks väga palju erinevaid mineraalaineid ja vitamiine.