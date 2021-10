Maaeluminister: kui kasvuhoonegaase ei vähendata, peab põllumajandust Eestis koomale tõmbama

„Energiakasutuses me samasuguse lauluga nagu siiani, edasi sõita ei saa, midagi tuleb ette võtta. Igaühel, kaasa arvatud tööstusel on oma roll,” ütles ta selgitades, et 73,2% kasvuhoonegaaside st (KHG) on pärit transpordisektorist ning 18,4% seotud põllumajanduse, metsanduse ja maakasutusega.

„Põllumajanduse KHG referentsperiood on 2005. aasta, mis on Eesti jaoks ebasoodne, kuna sel aastal oli madalpunkt ja oleme päras seda kasvanud,” ütles minister. „Kui ei leita metoodilisi ja sisulisi KHG vähendamise võimalusi, peab sektor ise vähenema.”