AASTA PÕLLUMEES 2021: meie lihaveised väärindavad biomassi looduskaitsealadel, nii aitame säilitada liigirikkust

Andres Vaan võttis teisipäeval “Aasta põllumehe” konverentsil vastu õnnitlused, lillesülemid ning “Külvaja” kuju vähendatud koopia.

Esimese lihaveisekasvatajana, kes pälvinud aasta põllumehe tiitli, on Vaan nüüd tõusnud ka üheks oma valdkonna eestkõnelejaks. Praegused arengud lihaveisekasvatuses teevad värske tiitliomaniku murelikuks.

“Liha hind on praegu päris heal tasemel, aga sisendite hinnad on mitmekordselt tõusnud, nii et parem hind ei päästa meie olukorda. Muret teeb ka uus eelarveperiood, kus lihaveisekasvatus saab suhteliselt vähe toetust võrreldes piimalehmaga,” teatas Andres Vaan.