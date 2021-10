Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Pühapäeval kogunevad riigijuhid ÜRO kliimamuutuste konverentsile Šotimaal Glasgow's, et arutada, milliste vahenditega tuleks globaalset soojenemist ohjeldada. Tippkohtumise üks ette seatud eesmärke on näiteks lõpetada söe kasutamine energia tootmiseks. Läinud nädalal ilmnes aga ÜRO raportist, et valitsuste selle kümnendi fossiilkütuste tootmise plaanid on totaalses vastuolus emissioonikärbete eesmärkidega.