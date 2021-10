Lindora laadal võtavad kaupmehed kohti sisse

Võru vallavalitsuse avalike suhete spetsialist Birgit Pettai andis teada, et tänavu laat toimub ning seda tavapäraselt 28. oktoobril. Kolmapäeval oli kohal ligi 30 traditsioonilise maakauba ning tosin tööstuskaupade pakkujat, mida on varasemate aastatega võrreldes oluliselt vähem.

Samas on kohalikud inimesed juba pikalt kurtnud, et nende maanurga kuulus laat ongi arutult suureks paisunud, nii et seal on olnud isegi raske liikuda.

Hiilgeaegadel on kaupmehed juba nädal varem tulnud endale paremat kohta võtma ning autod platsile valmis parkinud.