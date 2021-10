Toompeal vaetakse kohalike rahvahääletuste lubamist

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Praegune kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS) siduvaid kohalikke rahvahääletusi ei tunnista, küll on võimalik rahvaküsitlus või rahvaalgatus. Arutelust riigikogus selgus, et aastail 1993–1999 oli rahvahääletuse võimalus KOKSis olemas, kuid reaalselt seda ei kasutatud või peaaegu ei kasutatud. Siis võeti see aga ühe seadusemuudatusega välja – tekkis kahtlus, kas selline asi ei peaks olema kirjas hoopis põhiseaduses.

Nüüd üritab EKRE, kes ka üldisemalt on referendumite ja rahvahääletuste kasutamise suur pooldaja, kohalikku rahvahääletust taas seadustada. Tähendusrikas on, et kuigi tegu on opositsioonist pärit algatusega, ei võtnud parlament seda esimesel arutelul rajalt maha, vaid töö eelnõuga läheb edasi.

Arutelust riigikogu saalis selgus ka, et suur osa erimeelsustest käib tegelikult detailsema regulatsiooni kohta, kuidas kohalikke rahvahääletusi korraldada.