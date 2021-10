Sünoptik Kairo Kiitsak lubab sooja ilma jätkumist veel mõnda aega

Järgnevatel päevadel on Läänemere rõhuväli pingeline. See väljendub eeskätt tuulisuses, sest lõuna poolt saab mõjusamaks võimas kõrgrõhkkond. Madalrõhkkonnad on sunnitud veidi tagasi tõmbuma. Õhuvool on edelast ja lõunast ning ilm muutub soojemaks. Päevamaksimumid tõusevad laialdaselt üle 10 kraadi ja miinuskraade vähemalt lähiajal enam ei ole.