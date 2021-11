Inimene võib ka ise levitada enneaegseid kuuldusi oma surmast

| PIIBUJUTT | TALLINN |



Helistasin kord oma tuttavale, et õnnitleda teda sünnipäeva puhul, kuid too ei vastanud. Tema pojalt sain hiljem teada, et ema on hoopis vanadekodus, kuna ta leidis üksinda elanud ema korteri põrandalt vigastatuna ja pärast ravi on ta nüüd vanadekodus.