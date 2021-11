TELESOOVITUSED | Hämarad lood Londonis, Brüsselis ja CIAs

Novembrimees tegutseb

Teisipäeval, 9. novembril kell 22.30 on Kanal 2 ekraanil režissöör Roger Donaldsoni käe all valminud “Novembrimees”. Juba aastaid erus olnud ning rahulikku pensionipõlve nautinud Peter Devereaux on sunnitud appi minema hätta sattunud kolleegile. Ta avastab, et on eneselegi ootamatult sattunud aastakümneid vana konspiratsiooni keskmesse. Kõige tipuks võtab ta sihikule ka tema kunagine õpilane, kes püüab vana õpetaja iga hinna eest kiirelt tabada. Film ei sobi alaealistele.