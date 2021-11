Argo Ideon: Päike kuumeneb aja jooksul ning seda ei väära ükski kliimakonverents

On heaks tooniks põlastada kosmosesse kippuvaid miljardäre-rikkureid nagu Jeff Bezos, Elon Musk ja Richard Branson, kuid pikas vaates ajavad nad õiget asja. Meil, meie järglastel tuleb kolida Marsile või kaugemalegi. See on vältimatu. Tulevased põlved vaatavad neile meestele tänuga. Ka Eestis tuleks juba uurida Marsi gloobust ja seal sobivat kohta otsida, kuhu võiks tulevikus rajada neo-Revali või uus-Tartu.