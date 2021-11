Leili metsalood | Kopra käitumise järgi saab talveilma ennustada

Sügisel on tavaline, et koprad hakkavad talveks valmistudes jõevett paisutama ja tamme ehitama. Käisin piki jõekallast vaatamas, kas ja kui palju on koprad viimasel ajal puid langetanud.

Leili Mihkelson

