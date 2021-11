Moskvas ei oleks muidugi pidanud kunagi juurduma seda ootust, et need Euroopa riigid, kuhu kommunism on istutatud tääkide abil väljastpoolt, püsivad aegade lõpuni leplikud ja lojaalsed. Omajagu keerulisem on lahata lääne reaktsioone. Külm sõda oli ju käimas ning ungarlaste ootus, et vaba maailm on valmis neile appi tulema ning vajadusel ka jõuga sekkuma, ei rajanenud pelgalt revolutsioonilisel naiivsusel.

Aga Ameerika koos liitlastega ei läinud Ungarile appi ja see valmistas suure hulga pettumust. Ilmselgelt ei olnud ka lääs valmis Ungari sündmuste arenguks, kus Stalini kujud ümber lükati ja kõigist kommunismi sümbolitest kiirelt vabaneti.