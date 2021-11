Tööstusjuht Ahti Asmann: on vastutustundetu rääkida süsinikuemissiooni viimisest nulli teadmata, kuidas seda teha

Meie käest on palju küsitud, miks Viru Keemia Grupp tegi septembri alguses Eesti erakondadele ja valitsusele ettepaneku alustada kliimaseaduse väljatöötamise protsessi. Meie küsime vastu: miks, arvestades rohepöörde kõikehõlmavust ja tõsidust, pole poliitikud siiamaani teinud ettepanekut see teema parlamentaarsel tasandil läbi arutada ning sätestada rohepöörde ulatus ja tegevusplaan seadusesse?

Loomulikult on keskkonnaküsimused olulised. Oleme igati nõus, et ettevõtlus peab olema jätkusuutlik. Kui aga räägitakse süsinikuemissiooni viimisest nulli, teadmata, kuidas seda teha, siis on see vastutustundetu. Esimest korda inimkonna ajaloos proovitakse tehnoloogilist revolutsiooni teha administratiivse käsu korras, mitte koostöös tegutsevate töösturite ja kapitaliga.