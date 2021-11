Eesti mõisate verdtarretavad kummituslood

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Legendid räägivad, et juba vanasti olid kummitused Kolga krahve lossis kimbutamas käinud. Uhke arhitektuuri ja sünge ajalooga mõisahoone parempoolse tiiva kolmandal korrusel asuvates külalistetubades on juhtunud öösiti kummalisi seiku: uksed pauguvad, kõlab salapärast naeru ja välja võib ilmuda terve kari kummitusi, kes hakkavad voodiveerel kaarte mängima. Üht kolmanda korruse magamistuba kutsutakse siiani vaimude toaks.

Kõige kuulsam kummitus on aga see punapäine noorik, kelle valged hambad välguvad ja kelle suurtest silmadest paistab leek. Arvatakse, et see on krahvinna, kelle üks Kolga mõisa krahvidest kunagi armukadedusehoos pööningul kirvega maha lõi. Õigemini tema pea maha. Praeguseni võib pööningul selles kohas verd näha.