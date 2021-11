Haldusreformi kibe vili: linnad riisuvad volikogudes kogu koore

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

“Selge on see, et üks on selgelt vähe,” tunnistab endise Tõstamaa valla maadelt ainsana 39-liikmelisse Pärnu linnavolikokku valitud Toomas Rõhu.

Ka hiljuti töö lõpetanud volikogu koosseisus – esimeses pärast haldusreformi, kui nelja aasta eest panid Pärnu linnaga leivad ühte kappi Tõstamaa, Audru ja Paikuse vald – oli ta Tõstamaa kandist ainuke. Vähe, et Tõstamaa rahva soovid ja vajadused otsustamiste juures rohkem kõlama jääks, nendega arvestataks.

“Varem tulid Tõstamaa inimesed kokku ja arutasid oma piirkonna asju. Nüüd seda enam pole. On küll osavallakogu, aga sel pole otsustusõigust, see saab ainult arvamust avaldada,” nendib Rõhu, kes läheb ajalukku Tõstamaa viimase vallavanemana.

Tõstamaa rahvas pole selle murega ainus.